Folla per il libro di Luciano Luciani Anche il sindaco alla presentazione

Alla fine, il libro di Luciano Luciani, “Rossa e plebea. Pisa mezzo secolo fa“ per i tipi di Carmignani editrice, è stato presentato ieri in sala Tobino alla presenza di oltre 150 persone, più altre rimaste fuori. Il libro era diventato un caso all’indomani del diniego, da parte del Comune, di dar corso alla presentazione all’Agorà. Da qui, una ridda di polemiche politiche, culminate con un’interrogazione parlamentare di alcuni deputati del Pd, che hanno puntato il dito prima contro l’assessore alla cultura Mia Pisano e poi contro il sindaco. Polemiche sollevate soprattutto dalla minoranza di centrosinistra capeggiata da Francesco Raspini. Ma ieri la sala gremita di partecipanti è stata di per sé una risposta della città.

Tra i presenti, come già promesso all’autore a seguito di una telefonata e, poi, di un incontro, il sindaco Mario Pardini, salutato anche da applausi. Luciani ha ripercorso la storia del libro; una storia nata cinquant’anni fa quando, da insegnante di lettere in cerca di occupazione, si trasferì da Roma a Pisa. Le pagine narrano le avventure che ne seguirono: gli incontri, le esperienze politiche in una città culla del sapere e poi del suo impegno per conto delle Acli, a insegnare agli operai della Piaggio, ma anche a coloro che avevano bisogno di conseguire il diploma delle medie inferiori. Una palestra di vita, di umanità e, anche, di amori che si intecciano. E dove l’autore, militante dell’allora Pci, segue l’impegno politico e sociale che proprio negli anni Settanta, maturava nelle coscienze. In sala, molte persone hanno ascoltato, spesso divertite, gli aneddoti raccontati da Luciani, salutate da commenti e applausi.

Alla presentazione, dicevamo, anche il sindaco Pardini, ringraziato da Luciani, che è intervenuto per un breve saluto: “Ho preso parte come promesso a questa presentazione – ha sottolineato il sindaco – e ho letto il libro che il professor Luciani mi ha cortesemente regalato. Non c’è stata alcuna censura in questa vicenda“. Fra i presenti, anche il capogruppo del centrosinistra Francesco Raspini che non ha risparmiato un’ultima stoccata a Pardini.

“Sono lieto di comunicare - ha detto Raspini - che la presentazione del libro di Luciani, su nostra richiesta, si terrà il 29 marzo proprio all’Agorà: la dirigente del servizio ci ha consegnato una nota proponendoci svariate date a disposizione: questo dimostra che il sindaco Pardini ha dovuto coprire le motivazioni, poco credibili, esternate subito dopo la polemica dall’assessore Pisano. Mario Pardini è ostaggio delle frange di destra che governano la città“.

Maurizio Guccione