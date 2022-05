Folgorato da un cancello, ragazzino ricoverato

Lucca, 29 maggio 2022 - La buona notizia è che il ricovero in rianimazione sarebbe precauzionale, ma non sarebbe in pericolo di vita. La paura però è stata davvero tanta per un ragazzino di circa 16 anni che oggi, alle 13, è stato colpito da una scarica elettrica da un cancello automatico. La folgorazione lo ha mandato in arresto cardiaco: soccorso, è stato rianimato e l'attività cardiaca è ripresa. Poi il giovane è stato portato all'ospedale San Luca di Lucca dove è stato ricoverato in via precauzionale in rianimazione.

L'incidente è avvenuto in via Ss Annunziata, località Acquacalda, nella zona del supermercato Carrefour. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco.