Focus sulla salute degli anziani. Piccole utili regole

A fine dicembre si è tenuto l’ultimo incontro del ciclo di eventi dedicato alla promozione del benessere e della salute negli anziani promosso dalla Zona Distretto della Piana di Lucca e dall’unità di Cure primarie di Lucca all’interno dell’iniziativa europea Feast (Food systems that support transitions to hEalthy And Sustainable dieTs). L’obiettivo era quello di avvicinare la comunità a tematiche fondamentali per la promozione di un invecchiamento sano e attivo. Di vaccinazione ha parlato Lara Lucchesi, dirigente medico di Igiene pubblica e nutrizione. La rilevanza degli esami di screening è stata approfondita dalla direttrice Screening dell’Asl, Lidia di Stefano. L’importanza dell’uso corretto degli antibiotici è stata trattata dal medico di medicina generale Andrea Dinelli. Il valore di una corretta alimentazione associata all’attività fisica è stato messo in luce dalla biologa nutrizionista dell’Asl, Francesca Milani.