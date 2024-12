Flc Cgil celebra la vittoria del docente: Tribunale di Lucca annulla sanzione disciplinare

Soddisfazione da parte di Flc Cgil per una "vittoria" raggiunta in difesa di un proprio iscritto.

"La vicenda risale all’estate del 2022 - si legge in una nota del sindacato -, quando un docente di un noto Istituto cittadino veniva contestato da parte dell’amministrazione scolastica di aver criticato l’operato della scuola denigrandola e reputandola inidonea ad accogliere alunni disabili. Il docente in questione non aveva negato di essersi interessato alla questione della tutela degli studenti disabili. Il docente venne sospeso dal servizio e della retribuzione.

A quel punto l’insegnante, ritenendo la sanzione ingiusta, si è rivolto al Tribunale di Lucca per far rilevare l’illegittimità della sanzione. Il Tribunale di Lucca ha accolto le doglianze del docente non reputando comprovati i fatti addebitati, annullando la sanzione disciplinare con condanna del Ministero al ripristino dei diritti economici."