Fitarco: Silvia Ribecai nel Consiglio Federale

Grande successo e soddisfazione per la lucchese Silvia Ribecai, che è stata eletta a Roma Consigliere Federale della Federazione Tiro con l’Arco (Fitarco) per il quadriennio 2025-2028, ovvero sino ai Giochi della XXXIV Olimpiade che si svolgeranno a Los Angeles. In qualità di Dirigente Fitarco, sarà responsabile della Macro Zona Centro (Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria). L’ha deciso l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della Fitarco che ha visto l’elezione del nuovo Presidente, Vittorio Polidori, per il quadriennio 2025-2028, dopo i sei mandati consecutivi di Mario Scarzella.

Silvia Ribecai, nata e residente a Lucca, professionalmente ricopre il ruolo di HR Manager (HRBP Senior) in una Multinazionale del Settore Information Tecnology con sede a Milano. Tesserata Fitarco dal 1994, ha avuto un colpo di fulmine per il tiro con l’arco in un villaggio-vacanze. Da sempre iscritta alla Compagnia Arcieri Lucca, Associazione Sportiva Dilettantistica, fondata a Lucca nel 1986, è da anni membro del Consiglio Direttivo. In qualità di tecnico, è Istruttore di 1° livello con specializzazione nel settore giovanile ed è, dal 2012 ad oggi, Responsabile del Settore Regionale Giovanissimi (Trofeo Pinocchio) del Comitato Regionale Toscana.

In qualità di atleta, nelle specialità del Compound e Hunter Field ha vinto 4 medaglie d’oro a squadre, un titolo individuale italiano di classe e ha partecipato a varie gare internazionali vestendo la maglia della Nazionale Italiana H&F (Hunter Field). Silvia è sposata da 25 anni con Fabio Simonetti, presidente della Compagnia Arcieri Lucca, ed è mamma di una splendida figlia di 13 anni, Anna.

Proprio la Compagnia Arcieri di Lucca ha avuto l’onore di ricevere, nell’occasione, la Stella d’Argento al merito sportivo Fitarco per il 2023. Questo grazie anche a Rania Braccini, giovane talento lucchese, che dopo una stagione piena di successi ha conquistato una stupenda medaglia di Bronzo individuale - Divisione Arco Nudo - ai Mondiali nella specialità 3D.

