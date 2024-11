Fino a domenica “Sapori d’autunno“

Da oggi fino a domenica va in scena a Montecarlo la manifestazione "Sapori d’Autunno" giunta alla 19a edizione, nel Chiostro dell’Istituto Pellegrini-Carmignani. Previste degustazioni di vino, bruschette con olio nuovo, necci, castagne ed un mercatino di artigiani e produttori. Dalle ore 15, ingresso libero. Come si può capire si tratta delle tipicità del periodo, come le castagne e i necci di farina che avranno il ruolo di protagonisti, assieme al vino novello, appena vendemmiato e con cui potranno essere associati. Senza dimenticare l’olio, l’oro giallo. Il calendario, in questo 2024, ha senza dubbio dato una mano, con la festa di Ognissanti che cade di venerdì, quindi ci sono a disposizione anche sabato 2 e domenica 3 novembre, in maniera tale da sfruttare il classico week end lungo. La parte finale del 2024 sarà invece dedicata al Natale, con la Luminara e i concerti del periodo, con molte manifestazioni in cantiere e che sono in fase di preparazione. Tra quelle più attese, oltre ai tradizionali mercatini che creano la giusta atmosfera, la Misericordia creerà il villaggio incantato in prossimità della sede dell’Arciconfraternita. Concerti nella Collegiata e, a conclusione delle festività, il falò per l’Epifania.

Ma.Ste.