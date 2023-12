Fine settimana con navette Lam gratuite

Un annuncio che non fa male ricordare, soprattutto in vista del fine settimana. L’amministrazione comunale, per incentivare iniziative a favore della mobilità sostenibile e promuovere parallelamente l’economia ed il territorio nel periodo delle festività, ha deliberato che per tutti i sabati, le domeniche di dicembre e per l’Immacolata Concezione, tutte le navette Lam saranno gratuite a partire dalle ore 15 fino a fine esercizio. Un’azione, in concerto con Autolinee Toscana, volta a favorire il flusso verso il centro storico di cittadini e visitatori, che potranno così comodamente usufruire dei grandi parcheggi gratuiti fuori dalla città.

Il provvedimento interessa infatti tutte le LAM del servizio veloce che attraversano il centro storico: linea blu (ospedale S.Luca – v.le Cadorna – stazione fs – via del Peso – p.za Napoleone – Sarzanese – S.AngeloNave); linea rossa (San Vito – Via Gianni – p.za Santa Maria – Stellario – Peso – stazione fs – ChiassoSan Concordio); linea verde (Tagliate – San Salvatore – Napoleone – via del Peso – stazione fs). I giorni gratuiti (a partire dalle ore 15) saranno quindi: 23, 8910, 1617, 2324, 3031 dicembre. Lo sforzo è quello di favorire il flusso dei cittadini in centro e di conseguenza l’economia delle attività commerciali, in questo periodo caratterizzato dai numerosi eventi di aggregazione di Lucca Magico Natale.