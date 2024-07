Film, finite le riprese. Ma non sarà un addio

Forse non sarà un addio, sicuramente ci sarà un ritorno per la promessa anteprima lucchese del film di Greenaway. E poi anche Sofia Boutella si è lasciata stregare dalla nostra città al punto da confessare, durante le riprese, che lei a Lucca ci vuol tornare eccome. Perchè è una città bellissima, ha detto, ma soprattutto perchè consente tranquillità anche a una star ormai stra conosciuta come lei. L’altra sera, ad esempio, è stata vista in via Roma.

Così come Dustin Hoffman, ormai primo fan di Lucca, ha fatto tappa alla Buca di Sant’Antonio e agli Orti di via Elisa. Mille sapori di Lucca di cui le star hollywodiane hanno fatto incetta prima di tornare negli Stati Uniti. Ieri è infatti stato l’ultimo giorno di riprese. Nel pomeriggio i ciak si sono concentrati in piazza San Salvatore alla fontana della “Pupporona“. Poi, in notturna, la troupe si è spostata in via Guinigi, dove la lavorazione è continuata fino all’una di notte. A questo punto, nostalgicamente, il dado è tratto. Non resta che attendere con trepidazione il risultato del film che può ancora intitolarsi “Lucca Mortis“, e che sicuramente uscirà nel 2025 per concorrere a qualche festival internazionale. Tanta curiosità per il set in piazza della Pupporona con Dustin Hoffman, ieri ripreso prima alla fontana e poi sulla panchina insieme a Sofia Boutella e a Jonno Davies. Oggi il cast ha lasciato la città dopo tante settimane di bella convivenza, un mare di selfie e tanti aneddoti e “dietro le quinte“ che rimarranno nel passaparola anche non scritto di questa bella “avventura“ che alla fine ci è costata qualche disagio ma ci regalerà la ribalta mondiale.

Laura Sartini