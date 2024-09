Fiere, mercati e tradizioni che si ripetono. Ecco gli appuntamenti da non perdere

Mercatini e fiere della tradizione non possono mancare l’appuntamento con la Santa Croce e con il Settembre Lucchese. Un calendario più o meno inossidabile nel tempo, fedele a se stesso, teso a promuovere le tipicità cittadine anche se con qualche “intruso“ non proprio sintonizzato con lo spirito della Festività e la storia cittadina.

E se si parla di tradizione e divertimento a braccetto non si può non parlare di Luna Park, nel piazzale Don Baroni fino al 29 settembre con le attrazioni di oggi e di ieri. Immancabile la fiera dei dolci, attiva per tutto il mese. Che dire della fiera di Borgo Giannotti, che coinvolgerà anche le zone limitrofe nei giorni 14, 15, 21, 22 e 29 settembre. Qualche inevitabile ripercussione sul traffico valgono bene la “candela“ di veder tornare la bella passeggiata tutta pedonale con i banchi a far da cornice. Torna parallelamente anche la fiera del bestiame al Foro Boario, in questo caso l’appuntamento è nei giorni 14, 21 e 29 settembre.

Mentre oggi spazio a Creart (organizzato da Cna), con il mercato artigiano itinerante in piazza Anfiteatro che resterà tutta la giornata, ma anche domani e venerdì. Ci saranno anche i banchi dei prodotti alimentari ad eccezione di quelli di salumi e formaggi. Nel week-end invece tornerà anche il Meraki Market (organizzato da Confcommercio), sotto il loggiato di Palazzo Sani, con spazio per design, arte, illustrazione e fotografia. Mercoledì 18 prenderà vita in Porta dei Borghi e via Michele Rosi un mercatino nel cuore della città, con prodotti artigianali unici e di qualità dalle ore 10 alle ore 20. Il 21 e 22 settembre protagonista sarà “Pane e…” in piazza Napoleone, organizzato da Confartigianato.

Molteplici poi gli eventi paralleli, come Lucca Jazz Donna che sarà fino al 22 settembre al Real Collegio e nella chiesa di San Francesco e Sport City Day che mercoledì 18 conquisterà la scena sulle Mura. Tra i tanti eventi in cartellone giovedì alle 10 alla casermetta San Paolino, sarà inaugurata la mostra di pittura “I palii della Croce” a cura di Paolo Lazzerini. Il pomeriggio alle 17.30 si terrà invece nella casermetta San Frediano la conferenza “Il Volto Santo di Lucca: una devozione lunga dodici secoli” con il professore Alessio Pisani. La sera del 13 settembre tutta la città si riunirà nella Luminara di Santa Croce, mentre sabato 14 spazio alle 12 alla gazzarra delle artiglierie di Historica Lucense al baluardo San Martino.

Nel pomeriggio di sabato a partire dalle 17 Compagnia Balestrieri e Contrade San Paolino torneranno a sfidarsi nel secondo Palio cittadino dell’anno. Domenica 15 il sistema di avvistamento e segnalazioni difensive che caratterizzava la Repubblica lucchese rivivrà nella manifestazione “L’Occhio di Lucca”, che si svolgerà dalle 17 al baluardo San Martino mentre la sera alle 21, nella casermetta San Martino, si terrà l’incontro a cura di Mario Parensi sul tema de “Le milizie territoriali dello stato lucchese dal XVI al XVIII secolo”.

Il Mercato Medievale della Santa Croce ritornerà domenica 22 settembre nei sotterranei del baluardo San Pietro con apertura alle 10. Sugli spalti adiacenti alle 15.30 si svolgerà il Trofeo del Balestrone mentre al baluardo San Paolino al medesimo orario si terrà il Palio dei Balestrieri della Repubblica di Lucca. Venerdì 27 le scuole lucchesi incontreranno i gruppi storici cittadini per una mattinata all’insegna del divertimento e della storia di Lucca. Ultimo appuntamento domenica 29 con l’inizio dei festeggiamenti per i 30 anni di attività degli Sbandieratori e Musici Città di Lucca. A partire dalle 17.30 alla casermetta San Frediano tra esibizioni e spettacoli verrà inaugurata la mostra dedicata alla storia del gruppo.

Laura Sartini