Fiction Rai a Lucca. Si cercano artigiani

Fiction Rai ambientata a Lucca, la produzione cerca artigiani, produttori locali ed elementi di arredo per allestire il set. Prosegue le selezione delle location della fiction Rai "L’altro ispettore" che sarà ambientata principalmente a Lucca, con l’inizio delle riprese previsto per l’autunno. In attesa di conoscere le date e il cast completo si lavora agli aspetti scenografici.

La società di produzione Anele a questo proposito ricerca artigiani e produttori locali, interessati a collaborare fornendo elementi di arredo da utilizzare nell’allestimento dei set che verranno individuati a Lucca, Roma e dintorni.

Sono richiesti, nello specifico: arredo cucina: piccoli elettrodomestici, pentole, arredo tavola. Arredo ufficio: scrivanie, sedie, lampade, schedari, set in pelle per scrivania. Elettronica: computer, tablet, cellulari, tv. Illuminazione: lampade da terra e tavolo, in stile e di design, lampade da esterni. Biciclette: varie tipologie uomo – donna (anche datate vintage) Ausili medici: letti per degenze domestiche, accessori e macchinari parametri per parametri vitali, respiratori. Cartolibreria scolastica: zaini cartelle libri di testo, diari astucci, arredo per aula di prima o seconda media. Valigeria: trolley, borsoni, valigie. Coppe, trofei e premi Arredi orientali: tappeti tessuti e oggetti d’uso iraniani. Pittori e scultori che vogliano partecipare con le loro opere. I soggetti interessati possono contattare la produzione ai seguenti indirizzi: [email protected] oppure [email protected].