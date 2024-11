Fiamme e fumo nel laboratorio. Colpa di un cortocircuito. Chiusa la scuola “Benedetti“

Un piccolo scoppio ed un principio di incendio scaturito molto probabilmente dal cortocircuito di un frigorifero presente nella stanza. E’ quanto accaduto ieri mattina, intorno alle 8, nell’aula di chimica, in quel momento vuota, dell’istituto tecnico e tecnologico "Benedetti", situato in via Roma a Porcari, nell’ex complesso Cavanis. Nel locale non c’era nessuno, infatti per fortuna il bilancio di quanto successo è ok: nessun ferito e danni lievi al locale. Anche se un pizzico di paura c’è stata. Qualcuno ha notato le fiamme e il fumo uscire dal laboratorio e ha avvisato i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti sul posto, domando il rogo che avrebbe potuto ampliarsi e coinvolgere altri settori dell’immobile.

Dovranno essere eseguiti ulteriori monitoraggi ed accertamenti tecnici: in una nota la Provincia spiega come "sembra sia stato un frigorifero che ha preso fuoco per un cortocircuito elettrico la causa dell’incendio". Dalle prime verifiche sembra appunto che tutto sia partito da un cattivo funzionamento di un frigorifero. La conferma arriva anche dal sindaco, Leonardo Fornaciari, il quale ha seguito la vicenda sin dal primo momento. Alcuni ragazzi erano già entrati nella scuola, così come diversi docenti. Tutti sono stati fatti uscire rapidamente. Dopo l’evacuazione i dirigenti scolastici hanno deciso di far ritornare a casa gli studenti. Niente lezioni. Questo per sicurezza precauzionale e per lasciare lavorare i vigili del fuoco. Sul posto anche i tecnici della Provincia (che ha competenze sull’edificio scolastico) e dell’Asl. Nel frattempo, è stato interdetto l’accesso ai locali del laboratorio di chimica dove si sono annerite le pareti e il soffitto, nonché all’attiguo laboratorio di informatica. Sono in corso le verifiche tecniche per capire se l’impianto elettrico dei servizi igienici di quest’area della scuola abbia subìto danni. Sono in corso comunque sopralluoghi e valutazioni tecniche, anche con la dirigenza scolastica. A quanto appreso poi dal Comune ieri nel tardo pomeriggio, nella giornata di oggi non si svolgeranno le lezioni al “Benedetti“: sempre oggi sarà deciso se riaprire o meno la scuola domani.

Massimo Stefanini