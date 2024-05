Fiaccolata in centro contro l’omofobia. Insieme gruppo cristiano e chiesa Valdese

Una fiaccolata nelle vie del centro storico e poi una veglia ecumenica, per tutte le vittime di omofobia, bifobia e transfobia, proprio nella giornata mondiale dedicata alla lotta a questa forma di violenza, sopraffazione e discriminazione. A organizzare l’evento sono la Chiesa Valdese di Lucca e il gruppo Camminando s’apre cammino (cristiani omosessuali a Lucca) per venerdì 17 maggio.

L’evento ha il sostegno della Provincia di Lucca e delle associazioni Maschile Plurale, la Città delle donne, Archimede, Associazione lucchese arte e psicologia e Società medico-chirurgica lucchese. L’appuntamento è alle 21 davanti alla Chiesa di San Giusto, dentro le Mura: la fiaccolata di luci partirà da lì per le vie della città per raggiungere la Chiesa evangelica Valdese in via Galli Tassi, per una veglia ecumenica. La veglia è stata organizzata insieme e verrà guidata dalla pastora Sara Heinrich e da Don Marcello Franceschi che segue spiritualmente il gruppo di Camminando S’apre cammino. La predicazione sarà di Nicola Mariani. Tutti sono invitati a partecipare.

“Anche quest’anno tanti cristiani vegliano in preghiera per ricordare le vittime dell’omobitransfobia ed infrangere il muro di silenzio che c’è nella società e nelle chiese su questo tema, uniti dal versetto “Siate forti, fatevi animo, non temete e non vi spaventate di loro, perché il Signore tuo Dio cammina con te; non ti lascerà e non ti abbandonerà (Deuteronomio)”– evidenziano gli organizzatori – Chiediamo a tutte e tutti di partecipare, per un momento di condivisione e comunione”.