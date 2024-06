Festival “Little Lucy“. Oggi il primo incontro alla Libreria sopra la penna

Si prospetta un estate tutta d’oro per la "Libreria sopra la Penna" di Alba Donati e per il borgo nel cuore della Media Valle del Serchio che la ospita, l’accogliente paese di Lucignana nel comune di Coreglia Antelminelli. Mentre la famosa Libreria con la sua storia straordinaria continua a stupire e appassionare i lettori di tutto il mondo attraverso le parole scritte dalla sua ideatrice nella sua ultima fatica letteraria, "La libreria sulla collina" Einaudi Editore, grazie alle decine di traduzioni seguite alla sua uscita sul suolo nazionale, a Lucignana sono attesi autori e autrice che presenteranno le loro opere all’interno del prestigioso Festival "Little Lucy", giunto alla sua quarta edizione. Il Festival "piccolo così" ma con incontri molto grandi e coinvolgenti, per i quali stanno fioccando le prenotazioni, a cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando, prenderà il via oggi alle 18, con il primo appuntamento che vedrà l’arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, in dialogo con il caposervizio della redazione di Lucca de La Nazione, Francesco Meucci, e don Giuseppe Andreozzi, parroco delle comunità di Coreglia Antelminelli, in occasione dell’uscita del libro "La via di Francesco", San Paolo Edizioni. Introduzione all’incontro di Pierpaolo Orlando.

Tra gli ospiti attesi alla libreria per il Little Lucy. che si concluderà l’8 settembre, ci saranno Giuseppe Cederna, Marcello Fois, Nicola Gardini, Ilaria Gaspari, Federica Manzon, Fiammetta Palpati, Rosa Diletta Rossi e Nadia Terranova. Tra le novità più importanti di questa edizione troviamo, poi, la prima edizione del Premio "Scrivere sull’orizzonte della collina", vinto da Alberto Mangue che sarà protagonista di un incontro il primo settembre in dialogo con Lina Bolzoni, e del "Premio Libreria sopra la Penna - Pia Pera".

"Arrivato al suo quarto anno di età – commentano i curatori - il nostro festival cresce ancora. Inauguriamo la nascita di due premi, quello dedicato a Pia Pera, una sorta di nostra madrina, e quello dedicato a "Scrivere sull’orizzonte della collina". Siamo inoltre molto contenti che alcuni degli scrittori ospiti di quest’anno siano stati appena selezionati al Premio Campiello, come Federica Manzon, nella cinquina finalista, e Fiammetta Palpati, per l’Opera Prima". In questo fine settimana, tra l’altro, i visitatori della Libreria Sopra la Penna potranno trovare anche una sorpresa aggiuntiva. "Ci avete chiesto tante volte di vedere i libri bruciati nell’incendio del gennaio 2020, ormai è storia - annuncia Alba Donati -. Ne abbiamo recuperati alcuni che potrete avere, non più di uno a testa, e nel contempo fare una piccola donazione per la nuova libreria con caffè letterario, i cui lavori dovrebbero iniziare proprio la prossima settimana".

Fiorella Corti