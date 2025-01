Festa per le nozze d’oro di Maria Rosa e Roberto insieme da 50 anni

Grande festa per le nozze d’oro oggi, domenica 26 gennaio, per Maria Rosa Frediani e Roberto De Marco (nella foto), sposatisi cinquant’anni fa nella chiesa di San Concordio. Tanti auguri per questo bel traguardo da parte della figlia Elisa e da tutti i parenti e gli amici. Felicitazioni alla bella coppia anche da parte della nostra redazione per questa felicissima ricorrenza di cinquant’anni di matrimonio: un giorno sicuramente da ricordare per loro, per la famiglia e per i tanti amici che vogliono loro bene.