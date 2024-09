Festa per la ex quinta L del Liceo Vallisneri . Rimpatriata dalla prof

Aneddoti, risate, un po’ di nostalgia e un pensiero ad un amico che non c’è più, ma è ancora molto presente in chi lo ha conosciuto. Domenica sera la 5°L del liceo scientifico Vallisneri di Lucca si è ritrovata a casa della mitica prof d’inglese Anna Cortopassi per festeggiare i 30 anni dalla maturità, conseguita nel 1994. Una serata allegra con la presenza sia pure invisibile anche del compagno di classe Andrea Spinetti, di cui fra pochi giorni – l’1 ottobre – ricorrerà il settimo anniversario della scomparsa. E che alle “reunion” della 5° L non mancava mai. Alla fine della cena, foto di rito e la promessa di ritrovarsi al più presto.