Festa per i nuovi nati e l’affettuoso saluto a Donatella Buonriposi

2Una bella occasione di festa per la conclusione di questo anno scolastico, si è tenuta martedì nella sala dell’Arcivescovato, “per ringraziare il Signore per i nuovi nati – così monsignor Paolo Giulietti – e per salutare tutti coloro che dal primo settembre andranno in pensione“. Il riferimento, in particolare, è al provveditore Donatella Buonriposi. “Con il suo impegno e disponibilità – ha sottolineato l’arcivescovo – la dottoressa Buonriposi ha accompagnato e sorretto il nostro lavoro“. E la Buonriposi dal canto suo ha ricordato l’importanza del ruolo degli insegnanti di religione nel mondo della scuola.