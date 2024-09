Festa finale di “Estiamo in cortile“

Giornata di festa alla sede Anffas di San Pietro a Vico “Il cortile di casa nostra” dove si è concluso ieri il Progetto Persona Estate 2024 “Estiamo in Cortile!”. Alla festa erano presenti il presidente di Anffas Lucca Gabriele Marchetti, il direttore Manuel Graziani, e la referente della Fondazione Banca del Monte di Lucca Elizabeth Franchini, insieme agli ospiti, agli operatori e ai volontari dell’associazione.

Avviata in giugno, in tre mesi questa edizione del “Progetto persona estate” ha coinvolto circa 20 ragazzi e molti collaboratori dell’Associazione attraverso un percorso di eventi e proposte educative, tra cui laboratori di pet therapy, danza, musica, arteterapia e clowneria. L’offerta di attività si arricchisce estate dopo estate e segue un preciso percorso avviato più di 20 anni fa che prevede l’attenta supervisione di uno psicologo qualificato. Determinante, come per le passate edizioni, il sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca che ha permesso ai ragazzi coinvolti nel progetto di svolgere le varie attività, rinnovando un rapporto di collaborazione e di sostegno ormai consolidato. Il presidente Anffas Gabriele Marchetti, a nome dell’intero Consiglio Direttivo, ha espresso un profondo ringraziamento alla Fondazione Banca del Monte di Lucca per la vicinanza di questi anni: "Ormai consideriamo il Progetto Persona Estate come “storico” perché sono oltre 20 anni che è attivo. Un progetto importante per le famiglie, in crescita come partecipazione, ringraziamo di cuore la Fondazione Bml“.