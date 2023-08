Festa di fine estate Va in scena lo show

Festa di fine estate Open Sport. Una giornata interamente dedicata allo sport e alla collettività, tra attività, prove, giochi all’aria aperta, cibo in strada e intrattenimento, prevista ad Altopascio sabato 9 settembre. Altopascio è il primo Comune della Piana, e uno dei primi nella Regione, ad aderire alla "Carta etica dello sport della Regione Toscana", un documento che afferma il diritto di tutti a fare sport per stare bene e che definisce la pratica dell’attività sportiva e l’educazione ai suoi principi come una componente essenziale nel processo formativo.

Protagoniste ben 25 associazioni sportive e di volontariato del territorio, che saranno presenti nel parco Aldo Moro e nel parco delle Mura castellane con stand e attrezzature, così da far provare agli interessati ogni tipo di sport. È ancora musica, cibo, divertimento e tanta voglia di stare insieme, così come pensato dall’amministrazione comunale insieme al Centro commerciale naturale di Altopascio e con il supporto di Conad. Dalle 11 alle 19.30, nel parco Aldo Moro e in quello delle Mura Castellane, i partecipanti potranno cimentarsi con le diverse attività sportive proposte dalle associazioni presenti. Alle 19,30 premiazioni dei meriti sportivi e street food, con la triubte band di Max Pezzali in piazza Ricasoli. Ci sarà anche il prologo.

I principi e i valori affermati nella "Carta dello sport" saranno i protagonisti di "Aspettando l’Open: sport e cultura", la serata che anticipa la Festa dello Sport e che si terrà mercoledì 6 settembre, alle 21.15 in piazza Ospitalieri.

"Siamo molto felici di riproporre nel nostro territorio questa giornata – afferma l’assessore allo sport Valentina Bernardini, – assessore con deleghe all’istruzione, allo sport e alle politiche sociali del Comune di Altopascio – importante occasione che combina il valore dello sport con la bellezza dello stare insieme e divertirsi. Per noi questo è a pieno titolo uno degli appuntamenti fissi dell’anno, al quale volta dopo volta vogliamo dare ancora più valore e supporto. I più giovani potranno scoprire nuove passioni grazie alle associazioni, colonne portanti della nostra quotidianità".

Massimo Stefanini