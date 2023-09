Festa dell'Aglio e delle Cipolle a Borgo a Mozzano: Storia e Gusti Tipici

La storia e i gusti tipici del territorio si combinano con la nuova edizione della Fiera dell’aglio e delle cipolle. Venerdì 8 settembre, dalle 8.30 alle 18.30, nel centro storico di Borgo a Mozzano, saranno presenti numerosi banchi del mercato ambulante, dove sarà possibile acquistare anche aglio e cipolle del territorio insieme a merce di vario genere. Durante la giornata, i negozi del centro storico saranno aperti e sarà possibile visitare il Museo della Memoria. La festa continua anche la sera, dalle 21 nella Sala delle Feste, con l’esibizione della Mercifull Band della Misericordia di Borgo a Mozzano. Venerdì alle 15.30 in Biblioteca Comunale "Pomeriggio di magia per nonni e nipoti in inglese". Per informazioni 0583.888045.