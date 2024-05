"Festa della mamma con noi" a Spianate

A Spianate, la più popolosa frazione di Altopascio, oggi è "Festa della mamma con noi". L’iniziativa è organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Spianate, con il patrocinio del Comune e dell’Area Lucca di Confesercenti Toscana. Dalle 9 alle 19 la frazione si animerà con tante iniziative che vedranno protagoniste anche le locali attività commerciali.

"Ancora una volta i commercianti della frazione - spiega la presidente Federica Biagetti - si sono messi in campo per organizzare una serie di eventi che sicuramente porteranno tanta gente. Si potrà mangiare all’aperto grazie alle attività di ristorazione e somministrazione di via Mazzei, ma anche apprezzare le offerte commerciali che saranno proposte per l’occasione. E poi una fiera di artigiani e prodotti tipici, esposizione dei pittori altopascesi, tutto con il sottofondo della musica grazie al gruppo Vintage. Alle 16 poi, grazie alla collaborazione con la parrocchia di San Michele, una sfida tra pasticcieri per un giorno per la proclamazione della torta più buona".

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore al commercio Adamo La Vigna: "Ancora una volta i commercianti di Spianate si sono impegnati in prima persona per promuovere la frazione. Per il nostro territorio un ulteriore motivo di attrazione per una domenica che ci auguriamo possa portare a Spianate tante persone".

Plauso all’iniziativa anche da Confesercenti Toscana, con il suo responsabile provinciale Daniele Benvenuti: "Il CCN di Spianate ha messo in campo un’altra iniziativa rivolta alla frazione, interamente ideata e realizzata dai commercianti. Come Confesercenti siamo davvero orgogliosi che questa realtà associativa faccia parte della nostra famiglia".

Ma. Ste.