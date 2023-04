Festa della Libertà, libero ingresso Monumenti e musei gratuiti per tutti i residenti nel Comune

La festa della Libertà, la festa dei lucchesi: parte oggi, in concomitanza con le celebrazioni per la ritrovata indipendenza cittadina nell’aprile del 1369, l’opportunità per tutti i residenti nel Comune di Lucca di visitare gratuitamente alcuni monumenti e musei della città. In particolare, la Torre Guinigi e la Torre delle Ore potranno essere visitate da oggi a domenica 16 aprile dalle 10.30 alle 18.30. La visita gratuita all’Orto Botanico potrà svolgersi sempre da oggi al 14 aprile, dalle 10.30 alle 18.30, e sabato 15 e domenica 16 aprile, dalle 10.30 alle 19.30. La stessa possibilità di visita gratuita per i cittadini del comune di Lucca ci sarà anche al museo Casa natale Puccini, dove nei giorni del 12, 13, 14 aprile dalle 18 alle 20, ci sarà una visita guidata, con prenotazione obbligatoria ([email protected]; 05831900379).

La cattedrale di San Martino apre alle visite gratuite per i lucchesi da martedì 12 a sabato 15 aprile dalle 9.30 alle 18, domenica 16 aprile dalle 12 alle 18, mentre il Museo della cattedrale dal 12 al 16 aprile, con orario 10-18. Hanno aderito inoltre il Conservatorio "Boccherini", con la sua biblioteca che sarà visitabile, sempre ai residenti del comune, mercoledì 12 aprile dalle 10 alle 12 e giovedì 13 dalle 16 alle 18. La Domus Romana propone visite guidate dal venerdì 14 aprile alla domenica 16, alle 15, 16 e 17. Il Museo dell’Antica Zecca sarà visitabile il 12 e il 14 aprile, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17. Venerdì prossimo, alcune classi delle scuole secondarie di primo grado parteciperanno all’interno del baluardo San Colombano a un percorso didattico. Sabato alle 16, alla casermetta del Baluardo San Frediano, si terrà una conferenza sulle bandiere di Lucca promosso dal gruppo Sbandieratori e Musici - contrada Sant’Anna, a cura di Virgilio Contrucci. Domenica il clou della festa, con le celebrazioni che prevedono alle 10 il corteo a cura dei gruppi storici.

Alle 10.30 le Celebrazioni della Libertà, con la Santa Messa in San Martino e la cerimonia dei gonfalonieri. Il pomeriggio alle 15.30 si svolgeranno due tornei di tiro con la balestra: sugli spalti delle mura, di fronte al baluardo San Pietro ci sarà il "Trofeo della Libertà" della Compagnia dei Balestrieri e all’ex caserma Lorenzini ci sarà la "Disfida della Libertà" delle Contrade di San Paolino. Alle 16 in piazza Napoleone chiuderanno le celebrazioni la parata storica e l’esibizione degli sbandieratori.