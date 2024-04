Festa della Liberazione. Il calendario degli appuntamenti

In questo 2024 le iniziative per il 25 aprile a Capannori partono in anticipo, circa una settimana prima e prevedono molti eventi. Presentazione di libri, testimonianze, una passeggiata sui sentieri della Resistenza. Sono varie le iniziative con cui il Comune di Capannori celebrerà il 79° anniversario della Liberazione in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Provincia di Lucca (Isrec), Anpi Capannori e Anpi Lucca. Le iniziative per celebrare la Liberazione inizieranno mercoledì 17 aprile alle 18 al polo culturale Artèmisia di Tassignano dove, nella sala Pardi, si terrà la presentazione del libro ‘La spilla d’oro’ Memorie da un secolo sterminato di Paolo Buchignani (in foto). Dialogherà con l’autore Isabella Tobino, presidente della Fondazione Mario Tobino.

A coordinare l’incontro sarà il professor Paolo Razzuoli. Mercoledì 24 aprile, alle 18, sempre al polo culturale Artèmisia, è in programma la presentazione del libro "Antifasciste e antifascisti, Storie, culture politiche e memorie dal fascismo alla Repubblica", di Gianluca Fulvetti e Andrea Ventura (Editore Viella). Interverranno Lorenzo Orsi, storico e l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti.

Giovedì 25 aprile la festa vera e proprio con le iniziative per celebrare la festa della Liberazione inizieranno con una Passeggiata attraverso i luoghi della Resistenza da Tofori a Petrognano (ritrovo ore 9.30 alla chiesa di Tofori). Lungo il percorso sarà eseguita la lettura dei primi dodici articoli della Costituzione. Alle ore 11.30 è prevista la deposizione di una corona d’alloro al monumento a Ilio Menicucci a Petrognano dove interverrà il sindaco Luca Menesini.

Ma.Ste.