Festa della Liberazione, celebrazioni. Momento speciale per i 18enni

L’amministrazione comunale di Pieve Fosciana festeggerà il 79° anniversario della Liberazione giovedì 25 aprile, a cominciare dalle 11 con la celebrazione della Messa presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista per poi recarsi al monumento ai caduti per un momento commemorativo. Saranno presenti le autorità civili e militari, le associazioni combattentistiche e le famiglie del Comune, ma un importante spazio sarà dedicato ai giovani che compiono quest’anno il loro 18esimo anno. "Che la loro maggiore età – commenta il sindaco Francesco Angelini - rappresenti il più forte veicolo di divulgazione dei valori fondanti la nostra Repubblica. In quest’ottica l’amministrazione comunale offrirà loro una sorpresa che possa fungere da stimolo per il futuro impegno civico e sociale".

"Poi nel pomeriggio, alle 17, a Pontecosi – aggiunge la presidente del Consiglio comunale Annarita Fiori - ricorderemo i partigiani a cui dobbiamo la nostra libertà dalle oppressioni del secondo conflitto bellico mondiale e a due dei quali abbiamo dedicato una targa a perenne memoria del loro sacrificio proprio nella frazione stessa. I due partigiani sono Luigi Dini medaglia di bronzo al valor militare e Alfredo Franchini medaglia d’Argento al valor militare". L’associazione nazionale partigiani d’Italia sarà presente con Carlo Giuntoli presidente della sezione Valle del Serchio-Garfagnana.

Dino Magistrelli