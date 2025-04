Festa annuale dei Fratres . Premi ai donatori più assidui: "Vogliamo crescere ancora"

Nei giorni scorsi si è svolta l’annuale festa sociale dei Donatori di sangue Fratres di Barga, un sodalizio da più di cinquant’anni dii storia, iniziata il 3 febbraio del 1971 quando, presso la residenza del compianto Giorgio Giannotti si riunivano Luigi Bondielli, Nello Borghesi, Giorgio Giannotti, Alderano Romiti e Gianfranco Sodini ponevano le basi per la nascita del Gruppo Donatori di sangue di Barga. Nel corso degli anni la sede si è stabilita presso i locali della Sala Colombo e l’associazione ha lavorato costantemente per promuovere la donazione del sangue organizzando eventi locali e gite. Inoltre particolare importanza è sempre stata data alle iniziative benefiche sul territorio aiutando anche associazioni locali impegnate nel sociale. Ad oggi l’associazione vanta quasi 400 iscritti Per la festa 2025, nel pomeriggio si era svolta la messa rivolta a tutti i donatori presso la chiesa di San Rocco, celebrata da Don Stefano Serafini. Poi al ristorante Il Bugno la festa è continuata alla presenza di molti donatori con familiari ed amici, in quella che è stata una bella serata animata dalla musica di Claudio Capanni e dai vari momenti salienti con la premiazione dei donatori più attivi. Durante la serata si è tenuta infatti la premiazione dei donatori che hanno raggiunto gli importanti traguardi di 25 e 50 ed anche 100 donazioni. Per le 25 donazioni all’attivo premio per Daniele Bertoncini; Andrea Bertoncini, Eugenio Carzoli, Silvia Mascii, Rossano Pieroni e Maurizio Poli; per le 50 donazioni, un bel premio a Gian Piero Biagioni, Stefano Lombardi, Giovanni Togneri, Michele Moscardini. C’è stato anche un premio speciale per le 100 donazioni di Simone Cinelli; tutti traguardi salutati dagli appalusi calorosi della sala. Infine un riconoscimento speciale all’infermiera del centro trasfusionale dell’ospedale San Francesco di Barga, Patrizia Ferrovieri per il suo pensionamento e per ringraziarla del suo prezioso lavoro in questi anni.

Durante la serata, come spiegato dal presidente del gruppo Michele Moscardini, sono stati presentati i risultati raggiunti dal gruppo Fratres di Barga con l’obiettivo prefissato a livello regionale di due donazioni a donatore raggiunto, uno dei pochi gruppi Fratres ad aver colto l’obiettivo, pe un totale di 362 donazioni. "Si può fare molto di più – ha pio aggiunto Moscardini e l’obiettivo darebbe quello di accrescere il numero dei donatori iscritti al gruppo che raccoglie un’ampia fetta del territorio comunale." L’impegno richiesto a tutti i donatori quello di portare a donare almeno un nuovo donatore a testa.

Luca Galeotti