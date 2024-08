Festa a Molazzana . Il rifugio Enrico Rossi celebra il centenario

Grandi festeggiamenti in arrivo per il centenario del Rifugio Enrico Rossi alla Pania, organizzati dalla sezione del Cai Lucca, in collaborazione con lo staff del gestore, Simone Salotti. Domenica prossima, infatti, una serie di eventi animeranno l’ambito montano nel comune di Molazzana, combinando avventura, convivialità e immersione nel passato, grazie a testimonianze e aneddoti ricordati da coloro che nel tempo hanno conosciuto e gestito questo rifugio, molto caro a escursionisti e appassionati di montagna.

Ecco alcuni degli appuntamenti, dedicati a esperti, neofiti e avventurosi escursionisti in erba. Una opzione ideale per chi fosse in cerca di una sfida è rappresentata dall’itinerario proposto tra le vette del Pizzo delle Saette e della Pania della Croce. Un percorso, riservato agli escursionisti più esperti, caratterizzato da passaggi esposti e panorami mozzafiato con un dislivello di 2000 metri, a rappresentare l’escursione più impegnativa in calendario per la giornata.

Per chiunque preferisse, invece, un’esperienza più tranquilla, è possibile percorrere l’itinerario classico dal Piglionico alla Pania della Croce. Questo sentiero, meno impegnativo, seppure altrettanto suggestivo, è perfetto per chi desidera godersi la montagna seguendo un percorso ben segnalato. Un’attenzione particolare è stata riservata anche ai piccoli e le loro famiglie, con un percorso progettato per coloro che vogliono accostarsi alla montagna. Una escursione che attraversa la splendida faggeta di collegamento tra il Piglionico e il Rifugio Rossi, per favorire l’avvicinamento alla montagna in modo sicuro e divertente, offrendo un’esperienza indimenticabile a contatto con la natura.

Per questa occasione, inoltre, la Scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata libera del Cai di Lucca ha organizzato un’avventura da segnalare, con passaggi di primo e secondo grado di difficoltà. Le viste panoramiche ripagheranno ogni sforzo, ma è essenziale avere sicurezza nei passi su terreni ripidi ed esposti, oltre a un minimo di attrezzatura alpinistica per affrontare l’ascensione in tranquillità. Anche il gruppo di attività giovanile del Cai di Lucca ha pianificato un’escursione con destinazione Pania Secca e, successivamente, Rifugio Rossi. I diversi gruppi della sezione convergeranno al rifugio alle 16, dove si terrà una celebrazione ufficiale e la meritata merenda.

Tutti coloro che desiderassero partecipare sono invitati a unirsi all’evento anche in modo autonomo, provvedendo all’iscrizione anticipata. Sarà una occasione unica per ascoltare aneddoti e ricordi condivisi a sottolineare l’importanza del luogo per la comunità. Un fine giornata in allegria, con la musica dal vivo di Fabrizio Gronchi e della sua fisarmonica.

