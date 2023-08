Ferrovia, quasi due mesi di lavori Cantiere tra settembre e ottobre Rischio disagi per i pendolari

Non c’è pace per i pendolari che per motivi di studio o di lavoro devono ricorrere al treno come mezzo di trasporto. Da lunedì 4 settembre fino a venerdì 27 ottobre 2023 sono programmati interventi per il rinnovo, necessario, di cinque chilometri di binario tra Pescia e Montecarlo San Salvatore, a cavallo delle province di Lucca e Pistoia, tra la Piana e la Valdinievole sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio.

In effetti si tratta di una linea che in quel tratto è piuttosto obsoleta. Durante l’esecuzione dell’opera, per la quale si prevedono investimenti di oltre tre milioni di euro, saranno impegnati quotidianamente circa 80 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici, con l’utilizzo di due treni cantiere e numerosi mezzi. Come si potrà ovviare? Queste attività comporteranno una rimodulazione dell’offerta ferroviaria e, in alcuni casi, la sostituzione dei servizi con autobus sostitutivi sulla Firenze-Pistoia-Viareggio e sulla Lucca-Pisa. Le attività di cantiere si svolgeranno nelle ore notturne per limitare al massimo i disagi. Le modifiche saranno visibili, dai prossimi giorni, sui sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria. Ci sono poi i lavori del raddoppio della tratta Pistoia-Lucca con l’eliminazione di nove passaggi a livello nel capannorese e che ancora sono fermi al nodo di Montecatini.

Il traffico su rotaia diventerà sempre più strategico nel piano di alleggerimento di quello su gomma alimentato a combustibili fossili, in attesa dell’auspicata transizione verso la propulsione elettrica.

Massimo Stefanini