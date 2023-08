Ferragosto a Castelnuovo: Due Giorni di Eventi Storici e Sportivi

Oggi, una bella parte di storia rinascimentale nella Settimana del Commercio. Anche l’edizione numero XL dell’evento dedica la giornata di Ferragosto a Ludovico Ariosto e la sua corte. Domani, mercoledì 16, invece, la tradizionale giornata dello sport. La giornata rinascimentale odierna è curata dalla Compagnia dell’Ariostogià dal mattino con il mercatino delle popolane nel Loggiato Porta e altri banchi in via Vittorio Emanuele, con ricamatrici e artigiani vari tra cui uno scalpellino. Nel pomeriggio l’inizio delle varie performance con il falconiere Alessandro, i giocolieri, gli sbandieratori di Gallicano e una cartomante pronta a svelare il futuro. Dalle ore 21 il corteo con dame e cavalieri che attraverserà il centro storico e chiuderà con in piazza Umberto con gli sbandieratori e Massimo, l’ultimo dominatore del fuoco.

Uno spettacolo da non perdere. Il 16 agosto torna la giornata dello sport con una massiccia adesione delle società di Castelnuovo e dintorni. Nel pomeriggio, si potrà provare diversi sport come le bocce, il tennis, la ginnastica artistica, l’arrampicata, la corsa, il basket, la pallavolo e il calcio. In serata le varie società sfileranno sul palco di piazza delle Erbe il Gp. Parco Alpi Apuane, Castelnuovo calcio, Tc. Garfagnana, Garfagnana Nuoto, Cefa Basket , Apuano Appeso, Team Lumberjack, Bocciofila, Gs. Orecchi Ella, Pallavolo Garfagnana. Ci sarà anche uno spazio rally in piazza Olinto Dini con auto e filmati, l’esibizione della palestra Extreme Fitness Lab in via Farini. In via Garibaldi anche il truccabimbo e palloncini a cura di Smaskerando.

Dino Magistrelli