Fermate due ragazze con arnesi da scasso. Foglio di via per 3 anni

Segnalate lunedì mattina al numero unico di emergenza 112, due ragazze sospette in via Don Lazzeri in zona Sant’Anna. La Volante della Polizia subito sul posto le ha intercettate e sottoposte a controllo: sono risultate due croate di 19 e 20 anni domiciliate a Roma, con numerosi precedenti specifici per reati contro il patrimonio e senza alcun motivo di presenza a Lucca. Accompagnate in Questura e sottoposte a perquisizione personale sono risultate in possesso di attrezzi atti allo scasso e lastre di plastica usate per forzare le porte. Sono state denunciate per possesso ingiustificato di chiavi alterate ed è scattato il Foglio di Via da Lucca per tre anni.