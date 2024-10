Ferie in ’prestito’ tra colleghi, è l’esperimento cassa solidale

Lucca, 5 ottobre 2024 – Chiedere o donare le ferie residue al collega andando a costituire una vera e propria Banca ore solidale. L’esperimento è stato appena avviato nella nostra città da Servizi Ospedalieri S.p.A., società del Gruppo Rekeep specializzata nei servizi di lavanolo e sterilizzazione per il settore sanitario che in città ha uno dei principali stabilimenti.

Nel dettaglio, attraverso il nuovo strumento ciascun dipendente potrà sia richiedere che donare le proprie ferie residue. Nel primo caso, laddove ci si trovi in una situazione di difficoltà che costringe ad assentarsi per un periodo di tempo più lungo del previsto dal luogo di lavoro, si potrà fare domanda in maniera totalmente riservata attraverso un indirizzo e-mail predisposto ad hoc; nel caso invece si decida di donare in tutto o in parte le proprie ferie residue, sarà possibile effettuare la scelta solidale attraverso la intranet aziendale. “Ognuno di noi durante la vita può trovarsi di fronte a sfide impreviste rispetto alle quali è necessario avere più tempo a disposizione per sé o per i propri familiari. Tramite strumenti come la Banca Ore Solidale vogliamo ancora una volta dimostrare quanto lo spirito di comunità e solidarietà ci caratterizzi, quanto abbiamo sinceramente a cuore tutti i nostri dipendenti, soprattutto coloro che stanno vivendo momenti di necessità, e quanto sia importante per noi provare ad essere loro d’aiuto in maniera tangibile – sottolinea Camilla Senzani, Direttore Operativo di Servizi Ospedalieri, società che ha la sua sede direzionale a Ferrara – Invitiamo tutti i nostri colleghi a Lucca e provincia, quindi, ad aderire a questo splendido progetto, ricordando loro che anche una sola ora può fare la differenza nella vita di un collega in difficoltà”.

In questa stessa ottica Servizi Ospedalieri nel tempo ha adottato una serie di strumenti di welfare innovativi, come l’istituzione del Care Manager, con compiti di supporto nella gestione di eventuali difficoltà familiari e di sostegno per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.