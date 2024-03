Femminicidio di Barga. Una raccolta fondi per aiutare la figlia di Maria

Fornaci di Barga (Lucca), 7 marzo 2024 – Una raccolta di fondi online per permettere alla figlia di Maria Batista Ferreira, Gianini Batista Ferreira Monte, di giungere presto in Italia, per poter partecipare ai funerali della mamma, uccisa barbaramente dal marito lungo il viale della stazione di Fornaci lunedì 26 febbraio.

La raccolta è attiva su GofoundMe, noto portale di raccolta fondi, cercando Juntos por Maria ed il tetto da raggiungere è di 2500 euro. Ovvero quanto serve a comperare il biglietto. Già nella giornata di ieri la raccolta era molto vicina a raggiungere l’obiettivo, mancavano poche decine di euro, ma comunque l’amica di Maria, Ivaneide Lima, che abbiamo intervistato nei giorni scorsi, rilancia l’appello per raggiungere lo scopo, invitando tutti a dare una mano.

La raccolta è stata organizzata da un comune amico di Maria e Ivaneide, Douglas Roque, che ha informato della iniziativa anche il Comune di Barga: "Aiutiamo Gianini a dare un ultimo abbraccio a sua Madre – scrive Roque nella pagina per la raccolta di fondi - Maria Ferreira è stata brutalmente assassinata qui in Italia dal suo marito, un caso di femminicidio che ha sconvolto tutti. Era una brasiliana come me e mia vicina di casa e per questo mi sono messo a disposizione per aiutare e dare supporto a sua figlia, per aiutare Gianini, una giovane brasiliana che affronta un dolore immenso. Gianini è una giovane che ha vissuto lontano da sua madre per molti anni. La vita le ha separate, anche se l’amore è sempre rimasto, ma ora sua madre è stata vittima di un atto di violenza che ha lasciato Gianini con un vuoto che può essere colmato solo con un ultimo incontro".

Il viaggio della figlia è previsto nei prossimi giorni. L’arrivo prima a Roma e poi a Firenze, dove sarà accolta dai componenti del consolato brasiliano, dovrebbe avvenire salvo imprevisti questo venerdì. La figlia poi si fermerà proprio presso l’abitazione dell’amica di Maria per alcuni giorni, in attesa che arrivi il definitivo via libera dagli inquirenti per permettere i funerali che si svolgeranno nei prossimi giorni a Fornaci di Barga. Ancora non è stato possibile fissare la data, ma di sicuro si terranno nella chiesa del Cristo Redentore a Fornaci di Barga, officiati da don Giovanni Cartoni. A farsi carico delle spese per le esequie saranno le due amministrazioni dei comuni che sono tristemente diventati teatro del brutale omicidio, ovvero Barga e Gabbriche di vergemoli.

E certamente, come già avvenuto in occasione ella manifestazione per ricordare Maria, anche nel giorno del funerale sarà alta la partecipazione della comunità, con la volontà di dare l’ultimo saluto a Maria.

Luca Galeotti