Fedeltà allo sport, che campioni!

Franco Causio con la Coppa del Mondo, Ivano Fanini che ha premiato un mito del ciclismo come Nibali. Grande successo, come sempre, per il Premio Fedeltà allo Sport, che lunedì scorso ha celebrato l’edizione 25, quella delle nozze d’argento. Una serata con grandi nomi dello sport, presentata da Valter Nieri, il creatore di questa manifestazione, coadiuvato da Ilaria Gradi nella conduzione e anche dalle hostess, Debora Vanuzzo, geologa e pallavolista e da Diletta Tomei.

Presente il presidente del Coni della Toscana Simone Cardullo. Tra i premiati con la sfinge d’oro gli ex portieri Ivano Bordon (campione del Mondo nel 1982 senza mai giocare) e Marco Landucci, ex vice di Allegri alla Juventus e tra i big del ciclismo oltre a Nibali, Alessandro Petacchi (uno fra i più forti velocisti del mondo di tutti i tempi ed attuale voce tecnica della Rai), Claudio Golinelli (l’atleta più vittorioso di tutti i tempi di squadre lucchesi e capannoresi, vincitore di 3 campionati del mondo su pista in maglia Fanini).

Poi tanti altri campioni di varie specialità. Si sta già lavorando per l’edizione 26, quella del 2025. Tra poco partiranno due eventi quali gli Europei di calcio e le Olimpiadi che metteranno in mostra altri protagonisti.

Ma. Ste.