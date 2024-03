“Fede e gli Infedeli“. Una serata speciale sabato al Foro Boario. Nuovo album live e dj set

Dopo la “Gita per bambini” (2013), Federico De Robertis insieme ai suoi Infedeli (nella foto) e ad altri artisti entra in quella che si può chiamare “L’età dell’adolescenza”. L’evento di presentazione del secondo - e nuovissimo - album di Fede & Gli Infedeli sarà sabato 30 marzo, al Foro Boario (ingresso libero): un’occasione per vivere un viaggio nella musica di De Robertis, con incursioni live e dj-set.

L’album è un prodotto coerente e compatto, ma allo stesso tempo trasversale, nei temi e nelle sonorità, dove accanto alle ballate si trovano pezzi pop e dance. I testi sono formulati spesso in forma di dialogo: con la propria compagna in “Amore anomalo” , con la propria ex in “Tragedia Argentina” (canzone scritta insieme a Guido Giovannetti con una sorprendente coda punk a metà fra Giovanni Lindo Ferretti e Freak Antony) o con la figlia Lodovica in “Resonate”. Da segnalare, in particolare, “Stare bene”, uno scambio ironico e immaginario tra un soggetto piombato nella depressione a causa delle misure di contenimento sociale anti-Covid e una complottista arrabbiata.

La sintesi finale? Un consapevole consiglio: stare bene, appunto, indipendentemente da chi e da cosa c’è intorno. E ancora, le canzoni legate ai film di cui De Robertis ha curato la colonna sonora: ecco dunque, “Believe”, scritta insieme a NotMe, alias Matteo Pupa e Silvia Graziani, o “Invisible boy”, nata dalla collaborazione con Giacomo Vezzani, co-autore anche di “A solemn thing” la prima canzone dell’album, entrambe inserite nella colonna sonora della mini-saga fantasy di Gabriele Salvatores, “Il ragazzo invisibile”. Infine, “From my feet to my soul”, forse la più scanzonata che ripercorre le incredibili notti dei primi anni ’90, imbevute di house music ed energia libera. Il progetto si completa, poi, con una veste grafica unica, interamente concepita da Teo “Moneyless” Pirisi che ha curato tutti gli aspetti visivi dell’album (in vendita in formato vinile durante il concerto), compresi 13 diversi simboli grafici per ogni canzone.

Sabato 30 marzo, al Foro Boario, a partire dalle 20.30, la musica sarà la vera protagonista. Nella prima parte NotMe, al secolo Matteo Pupa, Eduard Szylagyi e Alessio Landini si alterneranno sul palco eseguendo live alcune loro composizioni di musica elettronica. La seconda parte, poi, sarà tutta dedicata all’album “L’età dell’adolescenza”. Sul palco, oltre a Fede & Gli Infedeli, anche Alfonso de Pietro per la presentazione in anteprima di “Furastiere” la canzone scritta insieme per “Napoli/New York”, il nuovo film di Gabriele Salvatores, tratto da una sceneggiatura di Federico Fellini e Tullio Pinelli. La chiusura dell’evento sarà affidata al dj-set del collettivo Underground Supporters che trasformerà il Foro Boario, fino all’ ora di chiusura, in una discoteca urbana.

Federico De Robertis, classe 1962, non ha bisogno di presentazioni: ben noti, infatti, i sodalizi artistici con Gabriele Salvatores (tra gli altri Sud, Puerto Escondido, Nirvana, Il ragazzo invisibile) e Carlo Vanzina (tra gli altri Selvaggi, Io no spik inglish, Banzai). Tre volte candidato al David di Donatello, nel 1994 De Robertis ha vinto, proprio per la colonna sonora di Sud, il Nastro d’argento, il Ciak d’oro e il Globo d’oro. Attualmente De Robertis sta nuovamente lavorando con Salvatore per la prossima uscita “Napoli/New York”: recentemente, infatti, il compositore lucchese si è unito al maestro Federico Maria Sardelli e al compositore Girolamo Deraco per confezionare la colonna sonora del film in uscita a settembre 2024.