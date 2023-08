FdI e Gioventù Nazionale a Capannori, "Doniamo Solidarietà"

Parte la raccolta di generi di prima necessità a favore dei bisognosi grazie alla mobilitazione di Fratelli d’Italia. L’appuntamento è per domani dalle 18.30 alle 20 nella sede di Capannori sulla via Romana al civico 225. L’iniziativa ricade nell’ambito della decisione del dipartimento regionale dipendenze e terzo settore di FdI e di Gioventù Nazionale, in occasione della giornata mondiale della solidarietà, di fare una raccolta di materiale di vario genere da donare, tramite le associazioni territoriali, a chi ne ha maggiormente necessità.

"E’ un’iniziativa importante - affermano Elisabetta Triggiani e Iacopo Aquilini - che serve a dare, ancora una volta per quanto ci riguarda, concretezza al concetto di solidarietà; il nostro dipartimento si occupa di dipendenze e di terzo settore e la nostra attività, pertanto, è improntata a sostenere chi è vittima di dipendenze e che solitamente è in estrema difficoltà economica e sociale".

"Tutto ciò che verrà raccolto - prosegue Aquilini - verrà distribuito su ciascun territorio della provincia di Lucca con l’ausilio delle associazioni che si occupano di sociale e delle parrocchie; chiediamo a tutti, quindi, di partecipare a questa iniziativa donando anche un solo pacco di pasta o una busta di latte a lunga conservazione perché è solo tramite i piccoli gesti che possiamo fare la differenza".