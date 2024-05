Fausto Borella ospite di “UnoMattina“ per parlare dell’olio

Ancora un intervento a UnoMattina per Fausto Borella, Maestrod’olio lucchese. Ieri è stato infatti invitato nella popolare trasmissione di Rai Uno (nella foto) per parlare sia di cultivar, sia di riconoscibilità del prodotto, sia di come leggere correttamente un’etichetta e degli abbinamenti con l’olio extravergine. E chi più esperto di lui in questo settore? Nei mesi scorsi Fausto Borella è diventato anche il consulente per la produzione dell’olio extravergine di Sua Altezza Reale lo sceicco Sa’ud Bin Saqr Al-Qasimi, governatore di Ras al Khaimah, Paese emergente degli Emirati Arabi Uniti.