"Fatti per bene". Il Comune ascolta i giovani

Fatti per bene. E’ il nuovo progetto pensato e promosso dal Comune di Altopascio per offrire ai giovani dai 14 ai 26 anni, nuove opportunità di socialità e coinvolgimento attivo sul territorio. Realizzato in collaborazione con la cooperativa Sociolab e grazie al finanziamento di APP - Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione - , il progetto punta a rafforzare il legame tra le nuove generazioni e la comunità locale attraverso ascolto, formazione, sperimentazione e una reale mappatura dei bisogni della comunità giovanile, grazie anche alla diffusione di un questionario specifico. Uno degli obiettivi è la rigenerazione degli spazi condivisi sul territorio, a partire dall’immobile di via Puccini a Spianate, che sarà trasformato in una struttura polivalente con centro di aggregazione giovanile. "Vogliamo offrire spazi dedicati e nuove opportunità ai ragazzi e quale modo migliore se non coinvolgerli direttamente? – spiegano il sindaco Sara D’Ambrosio, l’assessore alle politiche giovanili Alessio Minicozzi e l’assessora al welfare Valentina Bernardini – ci rivolgiamo a loro nei luoghi di ritrovo, ascoltandoli, chiedendo loro di partecipare a un questionario attraverso cui capire desideri e proposte. L’obiettivo è fare di Altopascio un luogo in cui i giovani siano protagonisti. Il percorso coinvolge le associazioni". La prima fase è partita, focalizzata sull’ascolto, sulla mappatura e sulla raccolta delle idee. Si può diventare attivatore di comunità: basta iscriversi e partecipare ad un corso gratuito in primavera. Il questionario è anonimo. Può essere compilato a questo link. https://partecipa.toscana.it/web/fatti-per-bene-un-progetto-di-rigenerazione-ad-altopascio/-/titolo-notizia-1.

M.S.