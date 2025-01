Fanno esplodere bancomat. Subito scatta l’allarme. Ladri in fuga a mani vuote

LUCCAErano da poco passate le 2.30 quando un boato ha bruscamente interrotto il sonno degli abitanti di via Provinciale per Camaiore all’altezza della filiale BPM. Immediata la chiamata al numero unico delle emergenze che ha attivato un un equipaggio della sezione Radiomobile della Compagnia di Lucca dei carabinieri. Sul posto i militari dell’Arma accertavano che, poco prima tre persone, con il volto travisato avevano fatto esplodere il bancomat e la cassa continua. Per poi darsi, immediatamente, alla fuga. L’esplosione, infatti, oltre a svegliare i residenti della zona ha fatto scattare l’allarme della filiale bancaria e i tre malviventi hanno dovuto precipitosamente fuggire senza riuscire a portare a termine il ’colpo’. Così si sono allontanati con un’autovettura non meglio identificata. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per una valutazione della stabilità della struttura. L’esplosione, infatti, ha provocato ingenti danni all’edificio e, forse proprio per la grande deflagrazione, i ladri hanno preferito scappare, benché a mani vuote. I militari della sezione Radiomobile della Compagnia hanno, comunque, eseguito tutti i rilievi di rito e, soprattutto hanno acquisito i filmati degli impianti di sorveglianza presenti nella zona. Immagini che sperano possano essere utili a risalire all’identità dei banditi.