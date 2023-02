Famiglia prigioniera dell’auto durante la tormenta di neve: salvata dai vigili del fuoco

Nuova ondata di maltempo con brusco calo delle temperature nella Valle del Serchio e nell’area Appenninica più in generale. Le precipitazioni nevose, previste dalle anticipazioni meteorologiche anche in zona collinare, in realtà dalla mattinata di ieri hanno interessato quote superiori agli 800 metri di altitudine. Imbiancate anche le aree apuane e le zone montane nel comune di Bagni di Lucca, di Gallicano e di Borgo a Mozzano; fino alle zone collinari della Piana.

La giornata festiva è stata caratterizzata da un potente vento che in molti casi ha impedito importanti accumuli a terra della neve, soprattutto per la presenza del fenomeno limite della tempesta. Le raffiche di vento hanno toccato il record di 207,72 kmh, registrate sull’Appennino Tosco Emiliano all’altezza del Passo delle Radici, 1.589 metri di altitudine nel comune di Castiglione di Garfagnana. Proprio in questa zona, sulla strada provinciale tra le frazioni di Campori e Chiozza, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in emergenza per soccorrere una famiglia rimasta bloccata in auto, sorpresa da una improvvisa e importante intensificazione delle precipitazioni nevose. Le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana e del Comando provinciale di Lucca sono prontamente intervenute anche in considerazione del repentino abbassamento delle temperature, tale da poter causare ipotermia e assideramento agli automobilisti bloccati.

Fiorella Corti