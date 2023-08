Famiglia in difficoltà sul Monte Pisanino, salvata dai soccorritori

Monte Pisanino (Lucca), 8 agosto 2023 – Quella che doveva essere una tranquilla giornata di relax ha riservato momenti di paura. Nella giornata di ieri, lunedì 7 agosto, una famiglia di turisti polacchi, nonostante fosse ben attrezzata per le escursioni in quota, si è trovata comunque in difficoltà sul Monte Pisanino, in provincia di Lucca. Una volta perso il sentiero, la famiglia si è smarrita, non ha riuscita più a orientarsi ed è finita su un ripido pendio impervio. È stata soccorsa dal reparto volo dei vigili del fuoco di Cecina in un canalone a 1600 metri sul Monte Pisanino. Non è stato semplice trarli in salvo. I soccorritori infatti, una volta scesi all'elisbarco, hanno dovuto intraprendere un percorso di circa un'ora, allestire una cordata e calarsi tra due versanti scoscesi. Una volta messi in sicurezza tutti i componenti della famiglia, sono stati prima portati in cresta e successivamente sono stati imbarcati tramite il verricello dell'elicottero. Fortunatamente questa disavventura si è conclusa con un lieto fine, e ora la a famiglia si trova in buone condizioni di salute. L'intervento è stato reso particolarmente complicato dalla morfologia del territorio.

Maurizio Costanzo