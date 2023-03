“Fai rumore“ A scuola i fumetti anti-pregiudizi

Spazio al fumetto nelle scuole con l’Hashtag “Facciamo Rumore”. E’ questo il messaggio che i ragazzi degli istituti di Lucca e Viareggio vogliono lanciare a sostegno alla parità di genere. Organizzati dalla Provincia , in collaborazione con Lucca Crea e Lucca Comics & Games, grazie al sostegno della Regione, al Liceo scientifico “Vallisneri” si sono svolti già due dei sei incontri previsti nelle classi.

I quasi 50 ragazzi sono stati coinvolti in un laboratorio con Margherita “LaTram” Tramutoli, giovane fumettista e illustratrice con una grande esperienza nell’affrontare temi di attualità: in passato l’ecologia e il terrorismo, in questo caso le differenze di genere. Grazie al metalinguaggio del fumetto “Fai Rumore” (Editrice Il Castoro), i ragazzi coinvolti hanno condiviso con i loro coetanei le proprie riflessioni su argomenti importanti come l’abuso, la violenza, il body shaming, lo slut shaming, il bullismo e l’hate speech. Parole troppo spesso al centro delle notizie di cronaca. Il progetto, finanziato dalla Regione, coinvolge 150 ragazzi di tre istituti superiori di secondo grado, che ricevono in dono il fumetto “Fai Rumore”, diventato strumento didattico e di riflessione. I laboratori in classe sono stati realizzati in collaborazione con gli autori Annalisa Cercignano, Davide Costa e Margherita Tramutoli.

"I progetti che promuovono la parità di genere – commenta la consulente per le Pari opportunità della Provincia, Maria Teresa Leone –, mettendo al centro dell’attenzione la scuola e, quindi, le generazioni più giovani, sono quelli che sono destinati a cambiare realmente la società che ci circonda. Sono i più giovani che daranno l’impronta di una nuova cultura contro pregiudizi e discriminazioni“. "I linguaggi di Lucca Comics & Games e la cultura partecipata rispondono al bisogno delle nuove generazioni di comprendere, dare senso ed essere protagonisti questo momento storico“, così Silva Ceccarelli, responsabile dei progetti di Edutainment di Lucca Crea. Gli incontri proseguiranno fino a maggio, e coinvolgono il Liceo Vallisneri il Polo Machiavelli e il Paladini e Civitali.