“Facciamo l’utile non solo per cartiere“

L’azienda Di Marco che ha sede sulla via Pesciatina a Lunata, attiva dal 1971, ha un obiettivo principale: quello di supportare il distretto cartario. “Semplicemente sintetizzerei dicendo che facciamo l’utile – sottolinea il titolare, Marco Di Marco – e in questo momento, anche grazie a questi giorni di Miac, abbiamo avviato molti contatti, anche nel Nord Italia e all’estero. E’ vero noi seguiamo prevalentemente le cartiere anche perché i fondatori, mio padre e mio zio, sono ex dipendenti Celli Paper e comunque hanno sempre visto la cartiera come principale attività. Ce lo hanno trasmesso nel dna. Ma è importante anche spaziare“. E la Di Marco lo fa aprendosi a tanti settori. “Siamo attivi e presenti anche nel settore chimico, navale farmaceutico. Nel distretto delle concerie, e anche nell’acquedottistica e depurazione. Siamo molto contenti degli investimenti fatti negli ultimi anni anche a livello di digitalizzazione del nostro magazzino. Sono cose che ti ritornano come vantaggi concreti“.

Un periodo che per la Di Marco, solo 20 dipendenti ma considerata un gioiello quasi senza concorrenza nel settore delle forniture industriali, è da valutare positivamente. “C’è crescita quando invece si avvertivano le premesse di una totale stagnazione. L’obiettivo, perché è sempre importante averne di nuovi, è quello ora di creare accordi sempre più stretti con i fornitori in modo da acquistare bene all’origine e essere competitivi sul mercato. E’ un impegno che ci siamo presi e che rappresenta una delle nostre mission in atto“.

