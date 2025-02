Faccia a faccia con due lupi: "Così ho salvato il mio cane"

Ha salvato il proprio cane da una brutta fine. È accaduto a Badia Pozzeveri, frazione del Comune di Altopascio, in via dei Centoni. "A me sono sembrati lupi, o ibridi, molto magri, in condizioni pessime, – racconta Roberta Belcrei che ha avuto questo incontro ravvicinato. – Ho avuto molta paura, non tanto per me, quanto per il mio cane. Probabilmente sono stati attratti dalla sua presenza. Bisognava avere il giusto tempismo per sottrarlo alle grinfie di questi due esemplari e infatti l’ho spinto all’interno e ho chiuso la porta. Erano davanti l’ingresso dell’abitazione, poi sono scappati. Sono sicura che altrimenti lo avrebbero aggredito. Non so come sarebbe andata a finire se non fossi intervenuta tempestivamente". Questo il racconto della signora Roberta Belcrei che, infine, lancia un appello ai suoi compaesani: "Credo sia più prudente tenere i vostri animali domestici in casa, protetti e al riparo perché potrebbe essere molto pericoloso". Come lo furono tempo fa nel Compitese, dove vennero ritrovati i resti di alcune pecore di proprietà degli allevatori locali.

Ma.Ste.