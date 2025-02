Fabbriche di Vergemoli. Il bilancio preventivo sulle opere pubbliche

Bilancio preventivo sulle opere pubbliche in agenda per l’anno in corso da record per il Comune che ha iniziato a lavorare su progetti, molti dei quali già finanziati, per una cifra che sfiora i 12 milioni di euro. Il piano triennale, in questo specifico caso, è largamente in divenire e legato strettamente alla partecipazione attiva e continua ai diversi bandi in uscita, informano dall’amministrazione. "Una delle nostre attività di rilievo - spiega il sindaco Michele Giannini nell’annunciare la fresca vittoria di un nuovo bando legato alla sicurezza fluviale da oltre un milione di euro - è quello di seguire i bandi in uscita, lavorando su progetti che possano impattare positivamente sulle necessità del nostro territorio, andando a sanare situazioni di criticità già presenti o in modalità preventive, senza dimenticare i nostri punti fondamentali, quali la crescita economica e sociale del comune. In pratica, non attendiamo sollecitazioni riguardo possibili risorse che potranno arrivare nella disponibilità, bensì agiamo in anticipo su nostra stessa spinta, con un dinamismo che ci ha fatto ottenere risultati quasi impensabili per un piccolo Comune come il nostro. Non possiamo - prosegue Giannini - non agire in un periodo come questo, dove le opportunità sono molteplici e probabilmente non facilmente replicabili in futuro. Il tempo è adesso e le nostre capacità amministrative devono essere al massimo delle potenzialità ora, non dobbiamo farci sfuggire le occasioni per migliorare la sicurezza e il benessere dei nostri concittadini e sostenere il ripopolamento". Tra i tanti progetti, maggiormente in luce quelli destinati al miglioramento della viabilità, per un totale di circa 3 milioni di euro, che va a impattare anche sulla messa in sicurezza del territorio, zone a rischio frane e smottamenti per oltre due milioni di euro. Operatività anche per il milione di euro del bando Borghi e il milione su quello Turismo, con diversi interventi previsti, tra i quali un nuovo posteggio a Vallico di Sotto.

Ancora coperti da una certa riservatezza, necessaria per la fase interlocutoria con altri comuni della Valle interessati, sono i progetti che vedranno Fabbriche di Vallico agire come Comune capofila in percorsi condivisi e comunitari allargati. Per quanto riguarda il bando della Regione sulla sicurezza fluviale, che Fabbriche si è appena aggiudicato per circa un milione e 250mila euro, si andrà a mettere in sicurezza l’alveo del fiume tra Fornovolasco e la diga di Trombacco. Questo, per garantire maggiore stabilità al versante montano e andare inoltre a rafforzare i lavori di riqualificazione del bacino idroelettrico, al confine tra i comuni di Fabbriche di Vergemoli e Gallicano, effettuati da Enel Green Power.

Fiorella Corti