Ezechiele in sala. Il programma del Cineforum

Prende il via oggi al Cinema Astra con la proiezione della versione restaurata di “Una giornata particolare“ di Ettore Scola, la ventiseiesima stagione del Cineforum Ezechiele 25,17. Come già negli anni passati la nostra programmazione sarà caratterizzata da un mix tra prime visioni di qualità e classici restaurati con la consolidata collaborazione con la Cineteca di Bologna. Con la proiezione del film di Scola inizia un omaggio a Marcello Mastroianni, nel centenario dalla nascita, che proseguirà nei prossimi mesi.

In questo primo programma, oltre al capolavoro di Scola, vengono proposte le versioni restaurate di Per un pugno di dollari di Sergio Leone, di Carrie - Lo sguardo di Satana di Brian de Palma e di Paris, Texas di Wim Wenders.

Completa l’offerta di classici un evento unico quale la proiezione de La febbre dell’oro di Charlie Chaplin, accompagnato con la musica d’organo dal vivo nella Chiesa di San Francesco. Le prime visioni del mese sono L’innocenza del giapponese Hirokazu Kore’eda, premiato a Cannes, e lo straordinario film di animazione Invelle di Simone Massi che interverrà in collegamento per commentare il con il pubblico. Tutti i film della programmazione del Cineforum sono in lingua originale con sottotitoli e per accedere alle proiezioni è necessaria la sottoscrizione della tessera dell’associazione. Da questa stagione l’orario di inizio delle proiezioni è fissato alle 21.15.

In programma martedì prossimo 15 ottobre alle 18.30 anche “Per un Pugno di Dollari“ di Sergio Leone con Clint Eastwood, Gian Maria Volontè, versione restaurata. Sempre martedì 15 ma alle 21.15 all’Astra “L’Innocenza“ di Hirokazu Kore’eda, versione originale con sottotitoli. Mercoledì 16 ottobre ore 21.15 stavolta nella chiesa di San Francesco “La febbre dell’Oro“ di Charlie Chaplin, accompagnamento con musica d’organo dal vivo. Martedì 22 all’Astra ore 21.15 “Carrie, lo sguardo di Satana“ di Brian De Palma con Sissy Spacek, John Travolta, lingua originale con sottotitoli. Poi ancora martedì 29 ore 21.15 all’Astra “Invelle“ di Simone Massi, eil 5 novembre alle 21.15 “Paris Texas“ di Wim Wenders in lingua originale.