Ezechiele 25.17. Ecco il cartellone dei film ritrovati

Prosegue al Cinema Astra di Lucca la programmazione del Cineforum Ezechiele 25,17 con il programma di aprile e maggio. Un programma che come di consueto coniuga una proposta delle migliori prime visioni di qualità che non hanno già trovato uscita nella nostra città con capolavori del cinema nelle versioni restaurate.

Un impegno per la promozione della cultura cinematografica che ha trovato anche per quest’anno il riconoscimento del Ministero della Cultura. L’associazione ha infatti beneficiato di un importante contributo, previsto da un apposito bando ministeriale rivolto ai cinecircoli, e ottenuto da sole 17 associazioni in tutta Italia e in Toscana unicamente dal Cineforum Ezechiele 25,17.

Il primo appuntamento con il programma di aprile, oggi alle 21.15 al Cinema Astra, è la versione restaurata in 4k di un grande film diretto da Francis Ford Coppola, “La conversazione“. Interpretato magistralmente da Gene Hackman (recentemente scomparso) vinse la Palma d’Oro a Cannes nel 1974 come miglior film. L’appuntamento successivo sarà martedì 29 aprile alle 19 sempre all’Astra con “Lumière – l’avventura del cinema“ di Thierry Frémaux, voce narrante quella dell’attore Valerio Mastandrea. Lo stesso giorno, martedì 29 aprile, ma alle 21.15 spazio alla prima visione di “Amerikatsi“ di Michael A. Goorjian - Armenia 2023. Poi in cartellone per martedì 6 maggio alle ore 21.15 “Noi e loro“ di Delphine Coulin e Muriel Coulin con Vincent Lindon, Francia 2024. Per martedì 13 maggio alle 21 sempre al cinema Astra “Amadeus“ di di Miloš Forman - Usa, 1984. Martedì 20 maggio ore 21.15 “L’orto americano“ di Pupi Avati, Italia/Usa 2025. Infine martedì 27 maggio ore 21.15 è la volta di “Boiling point – il disastro è servito“ di Philip Barantini, Regno Unito 2021.

Tutti i film della programmazione del Cineforum sono in lingua originale con sottotitoli e per accedere alle proiezioni è necessaria la sottoscrizione della tessera dell’associazione. Le proiezioni al cinema Astra di Lucca sono riservate ai soci. Biglietto di ingresso 6 euro, abbonamento per cinque film (valido a Lucca e a Capannori fino al 30.06.2025) 25 euro.