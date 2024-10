Expo Sposi 2024. Il fatidico “sì“ fa ancora breccia

Tante coppie pronte a pronunciare il fatidico “sì“ ma soprattutto a compiere la migliore scelta per organizzare un giorno che resterà nei ricordi di sempre. Soddisfazione per gli organizzatori di Expo Sposi 2024, che per il terzo anno si è svolto alla ex Cavallerizza di Piazzale Verdi.

“Nella due giorni della fiera hanno fatto tappa da noi circa 200 coppie – dichiara Franceco Cerasomma, da sempre organizzatore dell’evento –. Una 34esima edizione che ci ha regalato importanti riscontri non solo per l’affluenza dei diretti interessati, le coppie in procinto di sposarsi, ma anche per i tanti visitatori che hanno affollato la Cavallerizza incuriosendosi dei pacchetti viaggio, degli abiti da cerimonia, fotografi, catering, auto a noleggio e tutto ciò che può fare festa anche oltre il matrimonio. Una catena virtuosa che ha premiato il nostro impegno a restituire alla città un evento bello da vedere e utile per le attività e per i visitatori“. Un successo che ha un riscontro immediato, con i contatti maturati nei due giorni della fiera, e anche un’onda lunga che si vedrà nel tempo. “Il matrimonio è ancora e sempre un evento cardine nella vita di tutti – sottolinea Cerasomma –. Chi dice che passa di moda sbaglia, casomai è la moda che cambia, che aggiunge idee e proposte“.

Ha fatto particolarmente breccia la novità dell’ingresso libero, senza ticket, e le solide opportunità di scontistica. “Un’idea che è piaciuta tantissimo quella degli sconti – evidenza l’organizzatore –. In pratica i futuri sposi che hanno visitato Lucca Expo Sposi Wedding Show, hanno ottenuto la possibilità di personalizzare la propria cerimonia dialogando con gli espositori presenti alla Cavallerizza Ducale con sconti superlativi, fino a 2.500 euro in buoni acquisto o sconti dagli espositori“. Ma a convincere è stato anche l’effetto show a 360 gradi. “Sì in effetti La due giorni di Lucca Expo Sposi Wedding Show, non é stata solo esposizione, ma anche live show. Un binomio in grado di coinvolgere completamente il visitatore, che è diventato co-protagonista per un’esperienza da vivere e sognare“. E il sogno di Expo Sposi Wedding Show è pronto a ritornare nel 2025.