Museo del fumetto a Lucca, “progetto formidabile”

Lucca, 11 aprile 2025 – “Il Fumetto rappresenta una delle più importanti espressioni della cultura e dell'arte contemporanea. Lucca non avrà solo un nuovo museo ma una vetrina internazionale che darà primato assoluto alla città", parola del ministro della Cultura Alessandro Giuli in visita oggi, 11 aprile, nel cantiere dell'Expo del Fumetto, all'ex Manifattura Tabacchi.

"È un posto dove già si vede, si prefigura tutto. Un progetto formidabile. La vitalità di questi cantieri dimostra vitalità culturale della città. Tutti gli impegni presi sull'Expo del Fumetto verranno onorati convintamente dal Ministero e dai soggetti contraenti della futura Fondazione. Qui si può sognare a occhi aperti", ha aggiunto il ministro accompagnato da Emanuele Vietina direttore di Lucca Comics & Games, dal sindaco Mario Pardini e da Nicola Lucchesi, amministratore unico di Lucca Crea.

Giuli si è complimentato per la vivacità culturale espressa da Lucca Comics & Games, rinnovando la vicinanza del Mic alla manifestazione e alla città: "Un sogno lucido vista l'architettura, vista la presenza delle persone che ci lavorano, del sindaco e dello staff di Lucca Comics & Games - ha aggiunto Giuli - Il progetto andrà avanti speditamente e con tanta attenzione, ma anche con attenzione su Lucca comics & Games. È la dimostrazione che il Fumetto rappresenta una delle più importanti espressioni della cultura e dell'arte contemporanea. Lucca non avrà solo un nuovo museo ma una vetrina internazionale che darà primato assoluto alla città".

Sull'Expo del Fumetto Giuli ha anche sottolineato che "è un progetto di rigenerazione urbana che inciderà nel rapporto con chi legge libri, chi assiste a spettacoli, un'offerta culturale integrata all'avanguardia, non soltanto a livello nazionale ma nel mondo" e ha evidenziato che "la mostra a Roma di Yoshitaka Amano è un altro esempio interessante: Amano non è solo un illustratore, ma è un artista di fama mondiale. Lucca è stata capace di metterlo a valore, diventando a Roma capitale nella capitale". "Lucca Comics - ha concluso - porta i suoi saperi, ci sollecita a fare il nostro dovere come ministero, si dimostra capace di farsi capofila di un progetto così importante. E laddove ci saranno progetti per lanciare iniziative di questa portata, ci troverete lì, a fianco a Lucca Comics & Games".