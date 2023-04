"Ex Gasometro azzerato il progetto"

Nuovo scontro in Consiglio comunale: questa volta sul tavolo finisce l’ex Gasometro a San Concordio. A criticare le scelte dell’amministrazione è il centrosinistra. "La maggioranza - si legge in una nota - azzera il progetto del nuovo polo per le politiche giovanili all’ex Gasometro di San Concordio, costruito con un percorso di partecipazione che ha visto coinvolti duecento ragazze e ragazzi lucchesi e già finanziato con circa 4 milioni di stanziamenti nazionali, perché come ha spiegato il capogruppo di Casapound durante la seduta del Consiglio comunale “sarebbe utilizzato dalle associazioni, e si sa che a Lucca le associazioni sono di sinistra”. Purtroppo il re è nudo, ed è così che l’amministrazione del sindaco Pardini dimostra di essere davvero interessata ai giovani: facendo sfumare un’opportunità epocale, per garantire spazi che sarebbero stati fondamentali per il protagonismo delle nuove generazioni". I gruppi consiliari del centrosinistra vanno all’attacco dunque dopo la discussione in Consiglio sugli spazi dedicati ai giovani lucchesi. All’ex Gasometro secondo il centrosinistra "erano previsti – secondo le esigenze emerse appunto dai giovani durante il percorso di partecipazione durato più di un anno – spazi per la socializzazione e il protagonismo dei giovani, coworking, produzione e fruizione di arte e musica, momenti di festa e condivisione, sale studio, appartamenti per l’autonomia abitativa dei più giovani e un hub dedicato al supporto dei rider e della precarietà generazionale. Tutto improvvisamente bocciato col voto unanime della destra e per bocca del capogruppo e dell’assessore di Casapound, Del Barga e Barsanti, che nella discussione hanno di fatto commissariato l’assessora alle Politiche giovanili Cristina Consani, che invece non ha proferito parola".