Evento di autodifesa per le donne

Ci sarà anche una lezione pratica di ju jitsu. Ma soprattutto l’analisi degli aspetti psicologici e i limiti legali dell’autodifesa delle donne in situazioni di pericolo e di rischio di violenza. Se ne parlerà sabato 11 novembre nella sala consiliare a Capannori, dalle 15, iniziativa promossa dalla Commissione Pari Opportunità e dall’Ufficio Sport del Comune di Capannori, in collaborazione con il Gruppo Ju Jitzu Education Italia vedrà una prima parte pratica ed una seconda parte teorica. L’incontro si aprirà con gli interventi dell’assessora alle parti opportunità Serena Frediani e dell’assessora allo sport Lucia Micheli. Per informazioni Ufficio Nuove Cittadinanze, Sport e Associazionismo, tel. 0583 428354; [email protected].

Ma. Ste.