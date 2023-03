Evento al teatro "Alfieri" Danza, rassegna nazionale

Al Teatro Alfieri, oggi con inizio alle 16, torna la Rassegna nazionale di danza, organizzata da Ilaria Pilo, docente nazionale e direttrice artistica di molti importanti eventi legati alla danza, coadiuvata dal bravo staff del Centro Professionale Studio Danza e Artis’t. Partecipano diverse Scuole di danza, provenienti da tutta Italia e i ballerini avranno la possibilità di esibirsi sul meraviglioso palco del nostro Teatro, con coreografie di Classico, Contemporaneo, Hip Hop, Tip Tap e Modern-Jaz. All’evento saranno presenti importanti giudici come Federico Betti, ex ballerino professionista del Teatro alla Scala di Milano e Giovanni Puzzo, docente Aidea, che dovranno selezionare le migliori coreografie e individuare gli allievi più meritevoli, ai quali verranno assegnate importanti borse di studio per andare ad approfondire la tecnica in grandi centri nazionali.

I due professionisti, inoltre, nel corso della giornata, terranno stage di Classico e di Contemporaneo. Il circuito di questa rassegna nazionale comprende un paio di eventi per ogni regione italiana e le coreografie, che riusciranno a distinguersi, si affronteranno in una finale nazionale. Le vincenti, infine, si confronteranno in un’internazionale, che molto probabilmente si svolgerà a Barcellona.

Già nel 2006 la Scuola di danza di Castelnuovo riuscì a conquistare la finale spagnola, con la coreografia, firmata Ilaria Pilo, dal titolo "Deserto". Per quanto riguarda le borse di studio, tra le tante, ci saranno quelle messe a disposizione dall’Aidea, grazie al presidente Fulvio Bologni, da Salerno Danza D’Amare e ancora per Casciana Terme e quella per Riccione, che permetterà di partecipare al Dance Open Summer VII Edition. La scuola di Ilaria Pilo punta a ottenere lo stesso successo della Rassegna del 2019, l’ultima organizzata al Teatro Alfieri prima del Covid, alla quale parteciparono oltre duecento ballerini provenienti da tutta Italia. "Questi eventi - sottolineano gli organizzatori - non solo permettono di condividere emozioni della danza su uno splendido palco come quello dell’Alfieri, ma portano alla conoscenza e alla cultura del teatro, portando “vita“ anche alla città in cui vengono organizzati, in questo caso Castelnuovo, facendone scoprire storia e territorio".

Dino Magistrelli