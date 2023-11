Evacuata una famiglia a causa di un masso caduto: "Lavoriamo per mettere il territorio in sicurezza"

Situazione delicata nel comune di Coreglia Antelminellli, colpito dagli ultimi eventi meteorologici attivi soprattutto nella notte di domenica. Il sindaco Marco Remaschi e la sua giunta, che avevano superato indenni la prima ondata di maltempo, ha dovuto firmare delle ordinanze restrittive per diverse zone comunali. La prima e più importante riguarda l’evacuazione di una famiglia dalla propria abitazione nella frazione montana di Gromignana, in località Casa del Rosso, in seguito alla caduta di massi di ingenti dimensioni (foto Borghesi). Sempre qui, inoltre, è stata chiusa la strada che porta in località La Piella e sono stati avviati gli interventi di messa in sicurezza del versante al fine di tornare alla normalità. Ordinanza di chiusura, poi, anche della strada per Vitiana, in località Mandelico, per uno smottamento e conseguente cedimento della sede stradale.

"Da giorni siamo all’opera ininterrottamente per mettere in sicurezza il territorio e prestare assistenza alle persone in difficoltà – spiega il sindaco Marco Remaschi -. A Gromignana abbiamo la situazione più delicata, dovuta al distaccamento di massi molto vicino a un’abitazione, per questo abbiamo dovuto far evacuare la famiglia coinvolta. Abbiamo diversi cittadini isolati e siamo in continuo contatto con il gestore della rete, anche grazie al Centro di protezione civile dell’Unione, mentre ci sono squadre al lavoro per ripristinare la rete il prima possibile".

"Abbiamo attivato i nostri operai e la Cooperativa Val di Lima - conclude Remaschi -. anche per liberare le strade dagli alberi e dai piccoli smottamenti, per rendere la viabilità agibile e consentire ai nostri cittadini di spostarsi".

Fiorella Corti